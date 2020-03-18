Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Diyarbakır'da deri üzerine yazılı 3 kitap ve ferman ele geçirildi

Diyarbakır'da tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı 3 kitap ve ferman ile eski sandık ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

diyarbakır tarihi eser operasyonu
AA

Diyarbakır'da deri üzerine yazılı 3 kitap ve ferman ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada Bismil ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşıldı. İlçedeki otobüs terminalinde 16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, 15x20 santimetre ebatlarında eski sandık obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haber! Terör örgütü YPG/PKK'ya kış darbesi - Haber
GÜNDEMTerör örgütüne kış darbesi!
AÖL sınavları ne zaman 2020? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman 2020?
MEB SON DAKİKA Okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzayacak mı?
GÜNDEMMEB 2020 Okullar ne zaman açılacak?
Bankalar açık mı? 18 Mart Bankaların çalışma saatleri nelerdir 2020
GÜNDEMBankalar açık mı?
MSÜ sınavı ertelendi mi? Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM'den yeni tarih
GÜNDEMMSÜ sınavı ertelendi mi?
Son dakika akılalmaz olay! Evin zeminine gömmüşler! 14 bin 809 tane! - Haberler
GÜNDEMAkılalmaz olay! Evin zeminine gömmüşler! 14 bin 809 ...
Son dakika haberler... İşte 'koronavirüs' tedbirlerine uymamanın yaptırımları!
GÜNDEMİşte tedbirlere uymamanın yaptırımları!
Kandil günleri ne zaman? 2020 Üç aylar ve dini günler takvimi
GÜNDEMKandil günleri ne zaman 2020?
Son dakika haberi! Kendileri şüphelenip aradı! Ekipler hastaneye kaldırdı
GÜNDEMKendileri aradı! Hastaneye kaldırıldılar
Son dakika haber! Özel harekatçılar, Yunanistan'ın göçmenler geri itmesini engelledi - Haberler
GÜNDEMSınırda göçmenleri 'geri itme' önlemesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X