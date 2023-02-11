Titizlikle yürüttükleri çalışma sonucu sesin anne köpek ve 2 yavrusuna ait olduğunu belirlediklerini anlatan Alioğlu, "Canlarımızı sağlıklı bir şekilde çıkardık. Dün kurtardığımız anne ve çocuğu için ne hissettiysek aynı duyguları hissettik. Bizim için her canlı önemli" dedi.