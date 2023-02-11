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Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazından bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün çıkarıldı

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AA
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

    Depremde yıkılan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

    AA'nın haberine göre ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından 124 saat sonra anne köpek ve 2 yavrusu kurtarıldı. Hafif yaralı olarak enkazdan çıkarılan köpekler veterinere götürüldü.
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

    Köpekleri enkazdan kurtaran ekipte yer alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminde (AKUB) görevli öğretmenlerden Ali Alioğlu, gazetecilere, bir ses duymaları üzerine sessizlik uyarısında bulunduklarını söyledi.
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

    Titizlikle yürüttükleri çalışma sonucu sesin anne köpek ve 2 yavrusuna ait olduğunu belirlediklerini anlatan Alioğlu, "Canlarımızı sağlıklı bir şekilde çıkardık. Dün kurtardığımız anne ve çocuğu için ne hissettiysek aynı duyguları hissettik. Bizim için her canlı önemli" dedi.
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

    Köpeklerin vücutlarında küçük çapta kırıklar tespit edildiğini dile getiren Alioğlu, veteriner tarafından köpeklerin aşılandığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

    Siirt'ten gelen AFAD ekibinde yer alan Sefter Kalkan da koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalarda ulaştıkları ve sağ olarak enkazdan çıkardıkları her canlının kendilerini mutlu ettiğini, tüm yorgunluklarının geçtiğini ifade etti.
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

    Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda yürütülen çalışmada da UMKE ekipleri enkaz altından 126 saat sonra sülün kurtardı.
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

    Çadıra götürülen kuşa yiyecek ve su verildi. UMKE görevlisi Mehmet Yaşa, daha çok canlıya ulaşmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

     

     
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı
  • Diyarbakır'da enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı

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