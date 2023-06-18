DHA

Diyarbakır'daki olay akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Dicle Mahallesi Mahabat Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen müşteri, kuru temizleme dükkanında iş yeri sahibi ile elbisesinde leke olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı.





Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.