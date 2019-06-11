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Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri daha gri listeden çıktı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kırsalı'nda düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha gri listede yer aldığı ortaya çıktı

son dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen 5 teröristten birinin daha gri listede yer aldığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Etkisiz hale getirilen gri kategorideki teröristin "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.

 

Diyarbakır Lice kırsalındaki operasyonda gri kategoride yer alan "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce  tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2'ye çıkmış oldu.

 

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