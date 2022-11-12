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Diyarbakır'da fabrikada patlama! 1'i ağır 4 işçi yaralandı

Diyarbakır'da bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye sevk edilirken, patlamaya ilişkin araştırma başlatıldı

Son dakika: Diyarbakır'da fabrikada patlama! 1'i ağır 4 işçi yaralandı
Fabrikada patlama! 1'i ağır 4 işçi yaralandı
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DHA

Diyarbakır'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 2'nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde bulunan OSB 2'nci etapta meydana geldi. Alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında çalışma yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Fabrika çalışanlarının bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kimyasal- biyolojik- radyolojik- nükleer tehditlere (KBRN) karşı özel kıyafetli AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamada 4 işçi, yaralanırken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Patlamanın olduğu fabrika içinde KBRN'ye karşı özel kıyafetli ekiplerin çalışması sürerken, nedeni ise araştırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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