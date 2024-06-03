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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da feci kaza: Sürücü olay yerinde öldü | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da feci kaza: Sürücü olay yerinde öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:12
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        Bismil'in Köseli Mahallesi'nde 54 yaşındaki Ş.N'nin kullandığı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

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        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Ş.N'nin cenazesi sıkıştığı araçtan çıkarılarak Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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        #Diyarbakır
        #trafik kazası
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