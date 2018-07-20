Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışması sonucu örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 2 adres tespit edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ş.P. (25) ile "terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanının engellenmesi kanununa muhalefet" suçundan aranan, aynı zamanda KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan ve Bylock kullandığı anlaşılan A.D. (53) yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, A.D'nin pencereden atmaya çalıştığı flash bellek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.P emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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