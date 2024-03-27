Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 214’üncü Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre 2004 yılında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet başlayan iki aile, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.