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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da iki aile barıştırıldı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da iki aile arasındaki husumet sona erdi

        Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Aileler arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla merkez Bağlar ilçesinde program düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:40
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        Diyarbakır'da iki aile barıştırıldı
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        Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde geçen yıl 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kavganın ardından Ekinci ve Öner aileleri başlayan husumet, bazı sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı.

        Aileler arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla merkez Bağlar ilçesinde Abdurahman Enç Taziyeevi'nde program düzenlendi.

        Programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı.

        Aile bireyleri, barışın sağlanmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

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