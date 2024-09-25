Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Lise 1'inci Cadde’de meydana geldi.

Sokakta iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi karnına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Olayda tabancalardan çıkan kurşunlar, çevredeki 2 otomobil ve 2 iş yerine de isabet etti.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.