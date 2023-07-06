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        Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekibine taşlı saldırı

        Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekiplerine taşla saldıran gruptakiler, bir çalışanı darbetti, 4 hizmet aracına zarar verdi.

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:36
        Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe saldırı!
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        Kaçak elektrik kontrolünün ve 4 abonenin yasal çağrılara rağmen ödenmeyerek 4 milyon liraya ulaşan borcu nedeniyle haciz işlemlerinin yapılması için Ergani ilçesi kırsal Karabıçak Mahallesi´ne dün giden enerji şirketi çalışanları, bölgeye girişlerine izin vermeyen bir grup tarafından durduruldu.

        Ekiplerle tartışan grup, enerji şirketi personelini darbederek hizmet araçlarına taşlarla saldırdı. Olayda 4 hizmet aracı zarar görürken, grubun saldırı anı da cep telefonu kameralarına yansıdı. Jandarmanın müdahale ettiği olayda bazı kişiler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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        Enerji şirketi tarafından yapılan açıklamada, kaçak elektrikle mücadelenin süreceği belirtilerek, "Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve kaçakla mücadelede teknoloji kullanımı ile yüzde 76´dan yüzde 43´e düşürdük.

        Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabi bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığı ile mücadelemize devam edeceğiz" denildi.

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