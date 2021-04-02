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Diyarbakır'da katı atıkların bertaraf edileceği tesisin temeli atıldı

Vali Münir Karaloğlu: "Büyükşehir Belediyemizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak. Burada üretilecek gelirin yüzde 28,1'ini de belediyenin kasasına koyacağız"

Diyarbakır'da katı atıkların bertaraf edileceği tesisin temeli atıldı
AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 20 milyon dolarlık yatırımla katı atıkların bertaraf edilmesini sağlayacak yap işlet devret modeliyle hayata geçirilecek Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesinin temeli törenle atıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Karacadağ Çöp Depolama Sahası'nda EKAY projesi temel atma töreninde, Büyükşehir Belediyesinin tek kuruş ödeme yapmadan yap işlet devret modeliyle inşa edilecek tesisinin işletmesini ihaleyi kazanan firmanın üstlendiğini söyledi.

Bölgede 25 yıldır Diyarbakır'ın çöplerinin vahşi olarak depolandığını aktaran Karaloğlu, yanan çöpler dolaysıyla kötü koku oluştuğunu ve toprağın kirlendiğini bildirdi.

Karaloğlu, "25 yıldır bu kenti yönetenler, her gün dillerinden çevre ve doğayı düşürmemelerine rağmen Diyarbakır'ın bu büyük problemini çözmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar. Çünkü onlar, Diyarbakır’a hizmet etmeyi sevmiyorlardı. Onlar, kendi ideolojilerine hizmet etmeyi amaç edinmişlerdi." dedi.

Tesiste elektrik üretiminin de yapılacağını anlatan Karaloğlu, ihale bedelinin 20 milyon dolar olduğunu aktardı.

Karaloğlu, "Büyükşehir Belediyemizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak. Burada üretilecek gelirin yüzde 28,1'ini de belediyenin kasasına koyacağız." diye konuştu.

Daha sonra tesisin temeli atıldı.

Törene, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve ilçe kaymakamları katıldı.

- Günlük 1475 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak

Günlük yaklaşık 1475 ton atığı bertaraf ederek elektrik enerjisine dönüştürecek Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi, kentte temiz nefes aldıracak.

Hazırlanan projeyle vahşi depolama sahasında sızıntı suyu depolama sistemi, oluşan çöp gazının toplanması sistemleri kurularak alandaki yer altı, içme ve kullanma sularının kirletilmesi riski, katı atıkların havasız ortamda çürümeleri sonucu neden olduğu hava kirliliği ile atık alanında oluşabilecek organizmaların kuşlar, sinekler gibi haşerelerle taşınma riski ortadan kaldırılacak.

Tesis, ayrıştırma binası, fermantasyon tankı, susuzlaştırma ve gaz temizleme alanı, gaz depolama balonu, enerji üretim tesisi, kazan, buhar tribünü, soğutma kulesi, güneş enerjisi panelleri ve düzenli depolama bölümlerinden oluşacak.

Ayrıştırma binasında, atıklar, özelliklerine göre işlenebilir ve işlenemez şeklinde sınıflandırılarak ayrıştırılabilecek. Buhar tribününde elde edilen enerji saha içinde kullanılabilecek. Susuzlaştırma bölümünde çöplerdeki sıvılar alınacak. Düzenli depolama sahası toplam 150 bin metrekare alandan oluşacak. Tesise kurulacak güneş enerji panelleri vasıtasıyla elektrik üretilir hale getirilecek.

Atıkların ayrıştırma işlemi sonrasında biyokütle, biyometanizasyon tesislerinde elde edilen biyogaz, sıvı ve katı fermente ürün üretimi yapılacak. Toplam 14,5 megawat kurulu gücü olacak enerji üretim tesisinde 4 megawat kapasiteli elektrik, güneş enerjisinden sağlanacak.

Kentin çevresel sorunlarını çözme noktasında önemli bir işlevi yerine getirecek olan EKAY projesi, günlük 1475 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak. Sözleşme gereği tesisi 15 yıl süreyle işletecek firma, ürettiği enerjiden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, yüzde 28,1'lik kar payı verecek.

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