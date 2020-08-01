Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

İlçeye bağlı Kelekçi köyünde oturan Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu Miraç, evinin önünde oynarken kayboldu.Çocuklarının evin önünde olmadığını fark eden aile, köylülerle aramaya başladı. Yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca jandarmaya haber verildi.Jandarma ekiplerinin, küçük Miraç'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR