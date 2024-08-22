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        Haberler Gündem Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor - Güncel haberler

        Kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:12
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        Kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
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        İlçeye bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında 8 yaşındaki çocukları Narin Güran'dan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

        Kız çocuğunun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Baba Arif Güran, dün kızının kaybolduğunu, jandarma ve AFAD ekipleri ile vatandaşların kızının bulunması için seferber olduğunu söyledi.

        Her yerde kızını aradıklarını dile getiren Güran, "Şu anda ekipler, sulama kanalına yoğunlaşmış. Ekiplerce dünden bu yana durmadan arama çalışması yürütülüyor. Allah razı olsun." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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