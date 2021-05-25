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Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'da bir otomobilin trafikte makas atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı
AA

Diyarbakır'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DDY 797 plakalı otomobil, Şanlıurfa yolu Yeni Hal Köprülü Kavşak'ta trafikte makas atması sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı şeride geçerek 21 TT 0316 plakalı taksi ve 04 AE 410 plakalı otomobile çarptı.

AYDINLATMA DİREĞİ 2 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Aydınlatma direği de 21 BM 742 plakalı otomobil ve 41 BS 244 kamyonetin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yollardan sağlandı.

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