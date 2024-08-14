Diyarbakır'da mobil kısırlaştırma aracı hizmete alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanların bakım ve tedavilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hayvanları bir yerden bir yere taşımadan yerinde müdahale etmeyi sağlayan mobil kısırlaştırma aracı hizmete alındı.

İçinde kısırlaştırma operasyonları için gerekli tüm ekipmanların bulunduğu mobil araç, özellikle sokak hayvanlarının çok olduğu bölgelerde kullanılacak.

Mobil kısırlaştırma aracı veteriner hekimlerin daha hızlı hareket etmesini sağlamanın yanında acil durumlara da daha çabuk müdahale edilmesini mümkün kılacak.