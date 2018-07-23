Diyarbakır- Elazığ Karayolu’nun 9. Kilometresinde bulunan bir mobilya firmasına ait mağaza ve deposunda yangın çıktı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye sevkedilirken, yangın mobilya mağazasını yan tarafındaki bir otomobil firmasının satış ve bakım mağazısına da sıçradı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in aktardığına göre, polis karayolu üzerinde önlem alırken araçların yoğun dumandan etkilenerek veya yangını izlerken kazaya sebebiyet vermemeleri için trafiğin akışını kontrollü olarak sağlıyor.

Yaklaşık 1 saatten beri süren yangın yoğun çabalara rağmen kısmen kontrol altına alınabildi.

Dumanlar kentin bir çok bölgesinde izlenirken yangının çıkma sebebi için soruşturma başlatıldı.

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