Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde 583 polis ve 5 narkotik madde arama köpeğiyle eş zamanlı uygulama yapıldı.

Ekipler, park, umuma açık yerler, metruk binalar, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı.

Uygulamada, 126 iş yeri denetlendi, bin 151 kişinin genel bilgi taraması ve üst araması yapıldı, 255 araç incelendi.

Uygulamada, yoklama kaçağı 3 kişiye tebligat yapıldı, aranan bir şahıs yakalandı, ayrıca yakalanan 3 şüphelinin üzerinde eroin ve toz esrar ile 16 gümrük kaçağı olduğu tespit edilen cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılında gerçekleştirilen 178 operasyonda 246 kişinin yakalandığı, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 75’nin tutuklandığı ifade edildi.

Operasyonlarda, 637 kilo 923 gram esrar, 150 kilo 566 gram eroin, 6 gram kokain, 7 gram afyon, 7 kilo 24 gram metamfetamin, 52 bin 116 adet uyuşturucu hap, 8 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 194 tabanca mermisi, 5 tüfek, 66 av tüfeği fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 811 lira ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.