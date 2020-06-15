Diyarbakır'da nikah törenlerine davetliler de katılmaya başladı

AA

"Yeni normal" sürecine geçilmesiyle nikah salonlarına Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen kurallara uygun şekilde davetliler de alınmaya başlandı.

Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan yaptığı açıklamada, yayınlanan genelgeye uygun olarak bugünden itibaren vatandaşları nikah salonlarında ağırlamaya başladıkları söyledi.

15 Haziran öncesi Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla nikah işlemlerine yalnızca çiftler ve iki şahidi aldıklarını anımsatan Kayhan, bugün itibariyle çiftlerin mutlu günlerinde yanında olmak isteyen akraba ve dostların salonun kapasitesine göre misafir ettiklerini belirtti.

Kayhan, çiftlerin mutlu günlerini sağlıklı geçirmeleri için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Misafirlerimiz buraya gelince biz onları el dezenfektanı ile karşılıyoruz. Maskelerini takılı şekilde içeri alıyoruz. Salonda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturma düzenlerini sağlıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede nikah işlemlerini tamamlıyoruz. Nikah işlemlerinden sonra bir sonraki nikah işlemi için salonlarımızın dezenfekte ediyoruz."

Kayhan, bugün itibarıyla nikah başvuruları sayısında artış olduğunu da sözlerine ekledi.

Nikahı kıyılan çiftlerden Abdullah Kartaca, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerin gerekliliğine vurgu yaparak "Memnunuz dostlarımız bizimle beraber oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Netice Satı ise nikahlarını farklı kıymayı hayal ettiğini dile getirerek "Sevdiklerimizi düşünerek daha sakin bir şekilde hijyen konusunda her şeye dikkat ederek nikahımızı kıydık." diye konuştu.