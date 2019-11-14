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Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı

AA

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iddiaya göre lastiği patlayan öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 9 öğrenci yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sevcan Topkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi

öğrenci servisi devrildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 9 öğrenci yaralandı.

Belen Mahallesi Burak mezrasından ilçe merkezindeki Çok Programlı Lise'ye öğrenci taşıyan M.T. idaresindeki servis aracının lastiği patladı. Şarampole devrilen araçtaki 13 kişiden Abdulaziz, Emine, Seyid, Polat, Sevcan, Canan, Tülin ve Ramazan Topkaya ile Barış Narin yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevcan, Abdulaziz, Seyid ve Canan Topkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sevcan Topkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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