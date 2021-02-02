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Diyarbakır'da öğrenciler salgına rağmen uzaktan eğitimle hafız oldu

Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulu'ndan 20 öğrenci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecine rağmen eğitimlerini tamamlayarak hafız oldu.

Diyarbakır'da öğrenciler salgına rağmen uzaktan eğitimle hafız oldu
AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 2018 yılında hayata geçirilen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında geçen sene Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulu kuruldu.

Projeye dahil olmak isteyen öğrencilerden hafızlığa ilgisi ve kabiliyeti olan 140 öğrenci, okulda kurulan komisyon tarafından sınav ve mülakatla seçilerek hafızlık eğitimine ilk adımı attı.

Proje kapsamında eğitimlerini sürdüren ve 7. sınıfa devam eden öğrenciler, salgın nedeniyle eğitimlerini uzaktan da sürdürdü. Hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenci ezberini pekiştirme sürecine geçti.

Diğer öğrencilerin müfredat dersleri ile hafızlık eğitimleri sürüyor.

- "Hafızlık eğitiminin yanında akademik derslerimizde de çok başarılı oluyoruz"

Öğrencilerden Ensar Şeker (12),okulda aldıkları eğitimle hafız olmayı başardıklarını söyledi.

"Dinimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Hafızlık eğitiminin yanında akademik derslerimizde de çok başarılı oluyoruz." diyen Şeker, bu eğitimi almalarına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Hamza Solmuş (12) yaklaşık 2 yıl önce başladığı hafızlık eğitimini 20 ayda tamamladığını, şimdi ise pekiştirme sürecine başladığını belirtti.

Hafız olmak istediğini, ailesinin de desteği ile bu okulda eğitim görmeye başladığını anlatan Solmuş, "Bir yıl içinde hafızlığımı tamamladım. Öğretmenlerimiz sayesinde hafız oldum, mutluyum. Bize bu imkanı veren tüm yetkililere ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Bu çok büyük bir imkan"

Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız ise okulda, inancını, milli, manevi ve ahlaki değerlerini özümseyen, sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen değil, aynı zamanda onu idrak eden, anlayan ve hayatına tatbik eden bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Koronavirüs sürecinde öğrencilerin akademik ve hafızlık eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam ettiklerini dile getiren Yıldız, salgın sürecine rağmen 20 öğrencinin hafızlık eğitimini tamamlamasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kendilerine bu imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Yıldız, "Okulumuza ilgi ve alaka çok yüksek. Bu çok büyük bir imkan. Bir öğrencinin hem hafızlık hem de okul eğitimini alması çok büyük bir imkandır." diye konuştu.

Yıldız, okulun bir sınıfına, bulundukları bölgede PKK'lı teröristlerce 31 Mart 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polislerin isimlerini verdiklerini de sözlerine ekledi..

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