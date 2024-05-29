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        Haberler Gündem Diyarbakır'da okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı - En Son Haberler

        Diyarbakır'da okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı

        Diyarbakır'da çocuğunun okula gitmediğini öğrenen velisi A.G. internet kafede bulduğu çocuğunu okula götürdü. O esnada okul bahçesinde husumetlisi M.T. ile karşılaşan A.G. bir süre tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan itiş kakışta, M.T., A.G.'yi bıçakla yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:08 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:10
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        Okul bahçesinde kavga
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde okulun A.G G. (42), okul bahçesinde tartıştığı husumetlisi M.T.’nin bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken yaralı hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesi Çınar Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun okula gitmediğini öğrenen A.G., ilçedeki internet kafeleri aradı. Bir kafede oyun oynarken bulduğu çocuğunu okula götüren A.G., bu sırada bahçede aralarında husumet bulunan M.T. İle karşılaştı. İkili arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Yaşanan arbede sırasında Murat T., yanında taşıdığı bıçakla A.G.’yi kolundan yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G., ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. A.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat T. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #haberler
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