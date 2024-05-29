Diyarbakır'da okul bahçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakladı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde okulun A.G G. (42), okul bahçesinde tartıştığı husumetlisi M.T.’nin bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesi Çınar Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun okula gitmediğini öğrenen A.G., ilçedeki internet kafeleri aradı. Bir kafede oyun oynarken bulduğu çocuğunu okula götüren A.G., bu sırada bahçede aralarında husumet bulunan M.T. İle karşılaştı. İkili arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.