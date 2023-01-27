Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belge

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belge
ABONE OL

Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belgeleri verildi

Diyarbakır'da Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezinde açılan okuma yazma kursu ilk mezunlarını verdi. Sur Halk Eğitim bünyesinde açılan 180 saatlik eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 20 kadın için kep atma töreni düzenlendi. 61 yaşında okuma yazmayı öğrenen kursiyer Muhterem Kardeşler, okuduğu şiirle beğeni topladı

Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belge
AA

Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara törenle belge verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezi'nde Okuma Yazma Kursunu tamamlayan kadınların kep atma törenine katıldı.

20 KADIN İÇİN KEP ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sur Halk Eğitim bünyesinde açılan 180 saatlik eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 20 kadın için kep atma töreni düzenlendi. Törene, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Yıldırım, kursiyerler ve aileleri katıldı. Kursiyerlere sertifika ve hediyelerini takdim eden Su, kadınlara başarılarının devamını diledi.

"SENİ ASLA DURDURAMAZLAR ANNE"

Okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin çocuklarından oluşan grup "Seni Asla Durduramazlar Anne" adlı şiiri okuyarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı. 61 yaşında okuma yazmayı öğrenen kursiyer Muhterem Kardeşler, okuduğu şiirle beğeni topladı.

"KADINLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA VE DESTEKÇİSİYİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Yıldırım, 3 ay gibi kısa bir sürede azimle çalışan ve mücadele eden, okuma ve yazmayı öğrenen kadınları tebrik etti. Yıldırım, "Kadınlarımızın başarısı bizi çok mutlu etti. Kadınlarımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Sur'da ve Diyarbakır'ın farklı noktalarında kadınlarımıza eğitim imkanlarını sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik folklor ekibinin gösterisi, toplu fotoğraf çekimi ve kursiyerlerin kep atması ile sona erdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son dakika: Kayınvalideleri ölünce sağlık çalışanlarına bıçakla saldırdılar... - En son haberler
GÜNDEM Sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişimi!
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Hava durumu
GÜNDEM Çok sayıda il için kuvvetli kar uyarısı geldi!
Bir yıl kaç hafta? 1 yılda kaç gün, ay, hafta var?
GÜNDEM Bir yıl kaç hafta? 1 yılda kaç gün, ay, hafta var?
Bingöl'de hibrit santralle 2 milyar kilovatsaat elektrik
GÜNDEM Bingöl'de hibrit santralle 2 milyar kilovatsaat ...
Kadın çiftçilere süt sığır yetiştiriciliği sertifikası
GÜNDEM Kadın çiftçilere süt sığır yetiştiriciliği ...
Kayseri'nin iki bulvarının bağlantı yolundaki çalışmalarda sona doğru
GÜNDEM Kayseri'nin iki bulvarının bağlantı yolundaki ...
Çocuk gelişimi bölümü nedir ve mezunları ne iş yapar? Çocuk gelişimi bölümü iş imkanları
GÜNDEM Çocuk gelişimi bölümü hakkında merak edilenler
Dijital altimetre nedir? Dijital altimetre ne işe yarar?
GÜNDEM Dijital altimetre nedir?
Ordu'da 5 yılda 12 bin metre menfez yapıldı
GÜNDEM Ordu'da 5 yılda 12 bin metre menfez yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.