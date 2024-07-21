Diyarbakır'da otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düşerek ters döndü. Kazada, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Giriş: 21.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:52
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Bismil'e bağlı kırsal Köseli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düştü.
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Ters dönen otomobildeki aynı aileden H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı.
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İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.