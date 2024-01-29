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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da otomobil kaldırıma çarptı: 6 yaralı

        Diyarbakır'da otomobil kaldırıma çarptı: 6 yaralı

        Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarparak yolun alt kısmına çöktü. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 00:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 00:19
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        Otomobil kaldırıma çarptı: 1'i ağır 6 yaralı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde otomobil, kaldırıma çarparak yolun alt kısmına düştü.

        AA'nın haberine göre; kazada sürücünün de aralarında bulunduğu biri ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Diyarbakır
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