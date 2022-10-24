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Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da otomobil takla attı, sürücü öldü
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Diyarbakır'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da otomobil takla attı, sürücü öldü
Diyarbakır'da otomobil takla attı, sürücü öldü
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AA

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda yan yola girmek isterken refüje çarpıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Bahattin Çelik (69) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 3'üncü Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Bahattin Çelik yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekipler, yaptıkları kontrolde Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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