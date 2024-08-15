Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil 5 Nisan Mahallesi Öğretmen Caddesi'nde 2 yayaya çarptı.
Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralıların yakınları olduğu öğrenilen bir grup da otomobildeki kişilere saldırdı.
Saldırıda otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.