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Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen 33 yaşındaki Nihal Alçin, hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y., yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Alçin'e çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle Alçin, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçin´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sürücü M.Y.'yi gözaltına aldı.

Genç kadının cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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