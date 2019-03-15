Ekipler ihbar üzerine hareket geçti

Yapılan etkili operasyonlarla büyük darbe vurulan terör örgütü PKK, eleman temini için farklı yollara başvuruyor. Mehmet Kayhan'ın haberine göre, örgüte para karşılığı eleman temin ettiği istihbaratı alınması üzerine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.



Çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK’ya aralarında 18 yaşından küçük çocukların da olduğu kişileri para karşılığında götürerek eleman temininde bulunan, terör örgütüne katılım yapan şahısların kimlik bilgilerini kayıt altına alan ve sahte plakalı araç temin ederek terör örgütünün yurtdışı kamplarına sevkini sağladığı belirlenen 3 kişi tespit edildi.



Şahıslara yönelik Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda M.A.Ö., M.Ç. ve R.E isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan M.Ç. ve R.E. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanırken, M.A.Ö. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı şahısların para karşılığı dağa götürdüğü kişilerin ve bombalı saldırılarda kullanılacağı belirtilen sahte plakalı araçların belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.