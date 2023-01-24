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Haberler Gündem Trafik Diyarbakır'da polisin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 4 gözaltı - Güncel Haberler
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Diyarbakır'da polis memurunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 4 gözaltı

Diyarbakır'da polis memuru Kemal Güleç'in (32) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Kemal Güleç, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da polisin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 4 gözaltı - Güncel Haberler
AA

Diyarbakır'da, polis memuru Kemal Güleç'in (32) yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında dün bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada, H.A. yönetimindeki otomobil, önce polis memuru Kemal Güleç'in kullandığı otomobil, ardından da kamyonetle çarpıştı. Kazada polis memuru Güleç hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kazada yaralanan otomobilin sürücüsü H.A.'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren polis memuru Kemal Güleç için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapıldı. Güleç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve meslektaşları törende, Güleç'in Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Güleç'in öz geçmişinin okunduğu ve duanın edildiği törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, genç bir meslektaşının elim bir trafik kazası sonucu erken yaşta aralarından ayrıldığını söyledi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ, MEKANI CENNET OLSUN"

Meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu aktaran Kaya, "Sözün bittiği yerdeyiz. 6 yıldır teşkilatımızda çeşitli birimlerde çalışarak hizmet etmiş kardeşimize son görevimizi yapmak için toplandık. 2 yıldır Diyarbakır'da başarıyla hizmet veren kardeşimizin geride bıraktığı evladı ve kıymetli eşi bize emanetleridir. Bundan sonraki süreçte de her daim ailesinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Merhuma rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarıma başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİ MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'daki törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya getirilen Kemal Güleç için Şehir Mezarlığı'nda da tören düzenlendi. Cenaze törenine, Güleç'in eşi Hilal, 3 yaşındaki oğlu Bedirhan ve şehidin ailesi ile Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı.

Meslektaşlarının omuzlarında taşınan Kemal Güleç'in cenazesi katafalka konuldu. Güleç'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

*Fotoğraflar: DHA

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