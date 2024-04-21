Diyarbakır'da sahte bilet gerginliği: 14 gözaltı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 77 puanla lider Amed Sportif Faaliyetler, 68 puanla 3'üncü yer alan ve Play- Off hesapları yapan Alagöz Holding Iğdırspor'u konuk etti. Karşılaşma için, çevre illerden de gelen takviye polis ekipleriyle 6 bin 100 polis görev aldı. Büyükşehir Belediyesi de 2 farklı noktada LED ekranlar kurarak seyircilerin karşılaşmayı izlemesini sağladı. Emniyet verilerine göre maç için kente 600 bin civarında kişi geldi.

STAT TAMAMEN DOLDU, 3 BİN KİŞİ DIŞARIDA KALDI Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken, 33 bin kişi kapasiteli Diyarbakır Stadyumu da tamamen doldu. Sahte ve karaborsa biletler nedeniyle, biletli ve kombine bilet sahibi yaklaşık 3 bin kişi dışarıda kaldı.