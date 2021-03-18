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Diyarbakır'da şehit eşine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Diyarbakır'da, terör saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın eşine, devlet övünç madalyası ve beratı tevcih edildi.

Diyarbakır'da şehit eşine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
AA

Vali Münir Karaloğlu, Valilik Hevsel Salonu'nda düzenlenen törende, Kıratlı'nın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde köylere yol hizmeti götüren çalışanları korurken terör saldırısında şehit olduğunu söyledi.

Şehitleri şükranla yad ettiğini belirten Karaloğlu, bu toprakları kolay vatan yapmadıklarını vurguladı.

Bu toprakların her santimetrekaresinin mübarek şehit kanlarıyla sulandığını anlatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün hala etrafımızda baktığımızda aslında 500 yıl, bin yıl önce yaşadıklarımızın bir benzerini bölgede yaşamaktayız. Yine sırtlanlar ve çakallar bir araya gelip, türlü oyunlarla milletimize, milletimizin birliğine ya direkt olarak veya maşaları vasıtasıyla kastetmek üzere türlü hile ve oyun içindeler. Ama Allah'a hamdolsun bu milletin, her daim vatan, bayrak, birlik ve beraberlik söz konusu olduğunda gözünü kırmadan canını yüce yaratıcısına verme konusunda tereddüt etmeyecek evlatları var. Rabb'im bir gün bize de bu görevi nasip ederse her birimiz yine gözümüzü kırpmadan vatan, vatanın mukaddesatı için şehit olmaya hazırız."

Şehidin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini bildiren Karaloğlu, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra Karaloğlu, devlet övünç madalyası ve beratını şehidin eşi Nursen Kıratlı'ya verdi.

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