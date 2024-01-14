Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs yandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz hale geldi
Giriş: 14.01.2024 - 00:26 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:26
İ.A. idaresindeki minibüs, Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Sürücü İ.A. aracı durdurarak yolcuların araçtan inmesini sağladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.