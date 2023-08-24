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        Haberler Gündem Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü - Güncel haberler

        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 01:13 Güncelleme: 24.08.2023 - 01:13
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        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü
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        İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Kaynartepe Mahallesi 290. Sokak'ta tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Suriye uyruklu N.H. (35) yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        N.H'nin cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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