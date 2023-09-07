Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 07.09.2023 - 23:11 Güncelleme: 07.09.2023 - 23:11
Diyarbakır merkeze bağlı Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat Sokağı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, M.U'ya ateş açtı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Başından yaralanan M.U, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.