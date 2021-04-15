Diyarbakır'da sitede silahlı kavga: 2 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; site sakinleri, Enver T.’nin rahatsızlık verdiğine dair site yöneticisi Hasan E.’ye şikayette bulundu. Site yöneticisi Hasan E., durumu konuşmak üzere Enver T. ile görüştü. Görüşme sırasında Hasan E. İle Enver T. arasında tartışma çıktı.

Enver T., tartışma üzerine arkadaşlarına haber verdi. Enver T.’nin arkadaşlarının siteye gelmesiyle tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İHA'nın haberine göre; çıkan silahlı kavgada, site yöneticisi Hasan E.’nin akrabaları Rıdvan E. İle Süleyman E., yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.