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Diyarbakır'da "Su Gibi Çözüm" kampanyasından 21 bin 921 abone yararlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (DİSKİ) borcu olan aboneler için başlatılan "Su Gibi Çözüm" kampanyası ile 21 bin 921 abonenin 29,5 milyon lira borcu yapılandırıldı.

Diyarbakır'da
AA

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, düzenlediği basın toplantısında, kampanya ile 31 Ağustos 2020 öncesinde su borcu olan vatandaşların borcunu ödeyebilmeleri için büyük imkanlar sunduklarını anımsattı.

Tüm abonelere web sitesi ve sms yolu ile ulaştıklarını belirten Tutşi, kent genelinde bilboard, afiş, el broşürleri, gazete ve radyo ilanları, araçlardan sesli anonslar ile kampanyayı duyurduklarını anlattı.

Kampanya süresince vezne sayısını iki katına, yapılandırma masa sayısını ise üç katına çıkartarak vatandaşların daha rahat hizmet almalarının sağlandığını kaydeden Tutşi, müracaata gelen hiçbir vatandaşın geri çevrilmeden işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

- "T​​​​​​​emiz bir sayfa açtık"

Tutşi, kampanyaya gösterdikleri duyarlılıktan ötürü vatandaşlara teşekkür ederek, "Yapılandırma kanunu çıktığında 167 milyon lira alacağımız vardı. Yapılandırma kapsamına giren 102 milyon liranın 29,5 milyon lirası yapılandırıldı. 90 bin 783 abonemizden, yapılandırmadan faydalanan 21 bin 921 abonemiz ile temiz bir sayfa açtık." diye konuştu.

Geriye kalan abonelerin de bir an önce borçlarını kapatmalarını arzu ettiklerini vurgulayan Tutşi, "Onlarla da temiz bir sayfaya başlamak ve Diyarbakır'ımızda yatırımlarımıza hız vermek istiyoruz. DİSKİ kar amacı gütmeyen, hizmet odaklı bir kuruluştur. Tüm abonemizle temiz bir sayfa açıp eksik bir şey bırakmak istemiyoruz. Tahsilatlarımızı yapıp, kayıp kaçaklarımızı azaltıp, aldığımız her kuruşu tüm gücümüzle vatandaşlarımıza yatırım hizmeti olarak döndüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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