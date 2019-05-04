Olay, gece saatlerinde tarihi On Gözlü Köprü üzerine meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, iddiaya göre Dicle Nehri'ne atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre suda sürüklendiği belirtilen kadın için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını On Gözlü Köprü ile Bağıvar Köprüsü arasında yoğunlaştırdı.

Polis ise kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.