Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı 'hayvan otlatma' kavgası: 9 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında 'hayvan otlatma' nedeniyle çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.

Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı 'hayvan otlatma' kavgası: 9 yaralı
DHA

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Karaçevre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 68 noktada karantina uygulanıyor
GÜNDEMSakarya'da 68 noktada karantina
İzmir'de bir şahıs gözaltına alınmaktan kaçmak için çareyi denize atlamakta buldu
GÜNDEMGözaltına alınmamak için denize atladı
Foça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM9 kaçak göçmen kurtarıldı
Dudak dolgusu yaptıran kadın aynaya bakınca gördüklerine inanamadı
GÜNDEMBir estetik faciası daha!
Kocası tarafından belgesel izliyor diye dövülen kadın hastanelik oldu
GÜNDEMBelgesel izliyor diye eşini dövdü!
Aşı randevusu nasıl alınır? - 2021 Koronavirüs MHRS aşı randevu alma sayfası
GÜNDEMAşı randevusu nasıl alınır?
Hadımköy'de site yöneticisi daire sakinini yumrukladı
GÜNDEMSite sakinine yumruk!
Kafeler ne zaman açılacak 2021? - 1 Mart'ta kafeler, restoranlar, kahveler açılacak mı?
GÜNDEMKafeler ne zaman açılacak 2021?
Son dakika: İstinat duvarı çöken bina tahliye edildi - Haberler
GÜNDEMİstinat duvarı çöken bina tahliye edildi
AÖL sınav tarihleri 2021: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman?