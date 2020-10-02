AA ekibi, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçları görüntüledi

AA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'ın da bulunduğu 14 şüpheliden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince çıkarılan diğer şüphelilerden 4'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kocaman ve 7 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda Kocaman ve 13 kişi gözaltına alınmış, operasyonda av tüfeği, 35 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek ele geçirilmişti.