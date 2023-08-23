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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da TIR'da 5 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi

        Diyarbakır'da TIR'da 5 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi

        Diyarbakır'da bir TIR'da yapılan aramada, 5 ton kaçak kırmızı et ile sakatat ele geçirildi; sürücü ile işletmeciye toplam 18 bin 422 TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:29 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:29
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        5 ton kaçak et ele geçirildi!
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        Diyarbakır'a, Van'dan bir TIR ile kaçak et getirildiği ihbarı sonrası Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile polis ekipleri, harekete geçti.

        Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde park halindeki TIR'da arama yapan ekipler, 5 ton kesim tarihi belirsiz, faturasız kırmızı et ile sakatat ele geçirdi. Ekipler, sürücü ile işletmeciye toplam 18 bin 422 TL para cezası kesti. Kırmızı et ve sakatatlardan numune alındı. Ürünler, imha edilmek üzere atık alanına götürüldü.

        İMHA EDİLECEK

        Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışma yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın, ele geçirilen ürünlerin imha edileceğini söyledi.

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