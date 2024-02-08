Diyarbakır'da trafik kazası: Anne ve çocuğu yaralandı
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan anne ve çocuğu, hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesinde Hacı Celal Ç'nin kullandığı otomobil, Mesut S. yönetimindeki otomobille Yolaltı Mahallesi'nde çarpıştı. AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocuğu ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.