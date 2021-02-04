Diyarbakır'da uygulanan çip tedavisi ile bağımlılıktan kurtuldular

AA

Özellikle ağızdan ilaç kullanmayı istemeyen ve düzenli muayeneye gitmeyen bağımlılarda etkin olan naltrekson implant tedavisi bir yıldır Dicle Üniversitesi (DÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Tedavi Merkezinde uygulanıyor.

İki dikiş ile karın bölgesine yerleştirilen çip tekrar madde kullanımını kolaylaştıran yoksunluk semptomlarını da kesin biçimde kontrol altına alıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki farklı illerden alkol ve eroin bağımlılığından kurtulmak için merkeze başvuran 100 kişi bu tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu.

- "1-1,5 santimetrelik kesi oluşturup cilt altına tatbik ediyoruz"

DÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Merkez müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı AA muhabirine, yıllardır çip tedavi yönteminin dünyada ve Türkiye'de uygulandığını ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde böyle bir birimin bulunmadığını söyledi.

"Hakkari'den Gaziantep'e kadar hastalar Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'ya başvuruyordu. Burada yapabilecek bir tedavi için hastaların başka illere gitmesini istemedik. 2020 yılının başından bu yana çip tedavisini eroin ve alkol bağımlısı hastalarımıza uygulamaya başladık." diyen Atlı hastaların önemli bir kısmının çevre illerden geldiğini belirtti.

Atlı, "Çip dediğimiz yöntem naltrekson ilacı. Bu ilacı 1-1,5 santimetrelik kesi oluşturup cilt altına tatbik ediyoruz. Bu çip cilt altında 3 ay kalıyor. İlaç yavaş yavaş salınmakta hastanın eroin alma isteğini azaltmaktadır. Bu nedenle hem eroin hem de alkol bağımlılığının tedavisinde en popüler, en sık kullanılan tedavilerden biri ilaç tedavileri." şeklinde konuştu.

- "Hedefimiz ömür boyu sürecek temizleme tedavisi"

Üç ay sonrasının da önemli olduğunu dile getiren Atlı, hastanın düzenli olarak mutlaka psikiyatrik takip ve tedavi için merkeze gelmesi gerektiğini kaydetti.

"Sadece çip kullandık algısı oluşmasın. Bu çipin bütün maddelere etkili olduğuna yönelik de yanlış bir kanı var. Öyle bir durum yok. Özelikle alkol ve eroin bağımlılığının tedavisinde etkili bir tedavi yöntemi." diyen Atlı tedavisi tamamlanan hastaların kendilerini arayarak memnuniyetlerini dile getirdiğini belirtti.

Atlı, "Hedefimiz 3 ya da 6 aylık değil, ömür boyu sürecek bir arındırma, temizleme tedavisi. Bu anlamda hasta ve yakınlarına şunu vurguluyorum. Çip takılı olsa bile muhakkak muayenelerine gelsinler. Gerekirse 2'nci, 3'üncü dozu takmaktan da çekinmesinler." dedi.

Bağımlılıktan kurtaran bu tedavi yöntemi aynı sorunla mücadele edenlere de umut oldu.

- "Bu çip sayesinde eski hayatıma tekrar döneceğim"

Merkezde tedavi gören 34 yaşındaki E.B, 9 yıldır eroin bağımlısı olduğunu söyledi.

E.B, bu tedavi ile eski hayatına dönmeyi umduğunu ifade ederek, "Uyuyamıyorum, yürüyemiyorum. Ayağa kalktığım gibi yere düşüyorum. Son çare hastaneye başvurdum. Çip tedavisinden sonra hayatım değişecek. Bu çip sayesinde eski hayatıma tekrar döneceğim." dedi.

2 yıldır eroin ve alkol bağımlısı olduğunu anlatan 26 yaşındaki Ş.D. ise bu tedavi yönteminin Diyarbakır'da yapıldığını öğrenince durumu ailesiyle paylaştığını ifade etti.

Ş.D. ailesinin de yardımıyla hastaneye başvurduğunu anlatarak, "İnşallah çip tedavisi etkili olur. Kurtulmak isteyen herkesin gelip tedavi olmasını tavsiye ederim. Çaresiz bir şey yok. İnsan yeter ki başarmak istesin." diye konuştu.