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AA

Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek isteyen şüpheli yakalandı



Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek isteyen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesinin Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında yolcu otobüsündeki N.F'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik tespit ve arama köpeği Çiko ile arama yapıldığı bildirildi.

Aramada, N.F'nin beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu kamufle etmek için salçayla sıvanmış ve üzeri streçle kaplanmış 780 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınmış, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.