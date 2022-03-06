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Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da yağ stokçularına baskın
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Diyarbakır'da yağ stoklayan marketlere baskın

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı spekülasyonları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik gece baskını düzenledi. Birçok marketin deposunda yüklü miktarda ayçiçek yağı ele geçirdi

Diyarbakır'da yağ stokçularına baskın
Diyarbakır'da yağ stokçularına baskın
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İHA

Diyarbakır'da belediyeden yağ stoklayan marketlere gece baskını düzenlendi. Raflardan kaldırılan ürünler depolarda bulundu.

Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı yönündeki spekülasyonlar üzerine stokçuluk yapan marketlere gece saatlerinde baskın düzenledi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde anlık baskınlar yapan zabıta ekipleri, depolarda stoklanmış ürünlerle karşılaştı. Marketlerin raflarında yer almayan yağların depolarda olduğu görüldü. İş yerlerini tek tek inceleyip didik didik arama yapan ekipler, stoklanan ürünlere el koydu ve yasal süreç başlattı.

'STOKÇULUK VE FIRSATÇILIK SUÇTUR'

Vatandaşları ekonomik olarak mağdur edip piyasada da huzursuzluğa neden olan stokçular ve fırsatçılar için yasal işlem başlatıldığını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşların hakkını ve hukukunu gözetmek üzere böyle bir çalışma başlattık. Bu konudaki duruşumuz nettir ve vatandaşlarımızı korumaktan yanadır. Stokçuluk ve fırsatçılık hem suçtur, hem de gayri ahlakidir. Denetimlerimiz gece gündüz demeden devam edecektir" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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