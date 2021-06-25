Diyarbakır'da yıkımına başlanan 44 metruk yapının arsası yeşil alan olacak

AA

İlçenin metruk binalardan temizlenmesi için 1. etapta yer alan metruk yapıların yıkımına, ilk olarak Alipaşa Mahallesi'nden başlandı.

Yıkım çalışmalarını inceleyen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, burada mahalle sakinleriyle sohbetti etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli sorunlardan birini daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede tarihi tescilli yapıların ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların çokluğu dolayısıyla zaman zaman sıkıntı yaşayabildiklerini belirten Çiftçi, bu sıkıntılardan bazılarının, metruk duruma gelen yapıların, çevreye bıraktıkları kötü etki, genel asayiş ve güvenliği etkilemeleri olduğunu ifade etti.

"Burada bina yapmak da yıkmak da zor çünkü Suriçi tescilli bir alan." diyen Çiftçi, yaptıkları her işlem sonucunda ve öncesinde koruma kurullarından izin alınması, Çevre ve Şehircilik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer paydaş kurumlarla mutlaka koordinasyon içinde olunması gerektiğini aktardı.

Çiftçi, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan metruk bina sorununu çözmek için 3 yıllık çalışmanın ardından neticeye vardıklarını dile getirdi.

Geçen ay yaptıkları ihale kapsamında 1. etapta yer alan 44 yapının yıkımına başlandığını söyleyen Çiftçi, ilçede metruk binalar bitinceye kadar yıkım işlemlerinin devam edeceğini vurguladı.

"İlçemizin her sokağını güvenli ve yaşanılabilir hale getirmek, metruk binaların çevreye oluşturduğu bütün olumsuz etkileri kaldırmak istiyoruz. Çünkü bu metruk binalarda zaman zaman uyuşturucu ve benzeri genel güvenliği etkileyecek önemli sıkıntılar oluşabiliyordu. Bu yönde vatandaşlardan sıkça şikayet alıyorduk." ifadelerini kullanan Çiftçi, bugün itibarıyla bu sorunun üstesinden geldiklerini anlattı.

Kısa sürede metruk yapıları ortadan kaldıracaklarını ifade eden Çiftçi, "Yapılardan geriye kalan boş alanlar çocuk oyun parkları ile yeşil alanlara dönüştürülecek. İlçenin daha yaşanılabilir bir hale getirme noktasında çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.