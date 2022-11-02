Yol çalışmasında bulunan mağarada keşfedildi 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde geçen yıl nisan ayında belediye tarafından yol çalışması yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda bir mağara bulundu. DHA'nın haberine göre mağaranın bulunmasından haberdar olan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ile Doç. Dr. Sadreddin Tusun, birkaç öğretim üyesiyle bölgeye giderek inceleme yaptı.

BİLİMSEL DERGİDE YAYIMLANDI Mağarada çalışma yapan Prof. Dr. Satar ve Doç. Dr. Tusun, birden fazla böcek türü buldu. Böcekleri toplayan ekip, moleküler analiz ve diğer sonuçlar için İspanya´da Doç. Dr. Alberto Sendra Mocholi ve ekibi ile ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada böceğin yeni bir tür olduğu ortaya çıktı. Böceğe Anatoliacampa diclensis´ ismi verildi. Bu çalışma ayrıca Almanya´da önemli bir bilimsel dergi olan `Zoologischer Anzeiger´de de yayımlandı.

"BURANIN EKOSİSTEMİ BAŞKA" Prof. Dr. Ali Satar, ilçe belediyesi ve çalışanlarının bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Doç. Dr. Sadreddin Tusun ile birlikte bu mağara içerisinde çalışmalar yaptık. Birkaç böcek türü bulduk. Buranın ekosistemi başka, yaşam alanı da farklı. Daha önce kimse girmediği için bizim de ilgimizi çok çekti. Çok farklı bir ortamdı, birkaç böcek bulduk. Tanımlamada birinin içinden çıkamadık. Bunun için de moleküler analizler gerekiyordu. İspanyol arkadaşlarımızla daha önce çalışmış olduğumuz analizler için yardım istedik. Sağ olsunlar onlar da bize yardımcı oldular. Böylelikle bu yeni cins tanımlanmış oldu. Bu türün ismi de bizim talebimiz doğrultusunda `Anatoliacampa diclensis´ yeni tanımlanan bu cinsin ismi de Anatoliacampa olarak adlandırıldı. Campa ismi bütün bulunan bu böcek grubunun sonuna eklenen bir isim. Biraz farklı gelebilir. Anatolia cinsinin ismini koymak istedik. 'Diclensis' ismi de hem ilçemizi hem de üniversitemizi tanımlıyor. İnşallah bunun devamı da gelecek."