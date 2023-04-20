Henüz sürücüsü öğrenilmeyen yolcu minibüsü Diyarbakır - Silvan kara yolunun 23'üncü kilometresinde Bağdere köyü mevkisinde devrildi.
Minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerin ardından 1'nin durumu ağır olan yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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