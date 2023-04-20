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Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1i ağır 9 kişi yaralandı

Bayram arifesinde meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır - Silvan kara yolunda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucunda 1 ağır 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1i ağır 9 kişi yaralandı
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AA

Henüz sürücüsü öğrenilmeyen yolcu minibüsü Diyarbakır - Silvan kara yolunun 23'üncü kilometresinde Bağdere köyü mevkisinde devrildi.

Minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından 1'nin durumu ağır olan yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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