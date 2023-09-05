Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da yolcu otobüsü şoförleri iş bıraktı - Gündem haberleri

        Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs şoförleri iş bıraktı

        Diyarbakır'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde farklı firmalarda çalışan 150 otobüs şoförü, sefer başına aldıkları 1500 TL'nin 2 bin 400 TL'ye artırılması talebinin reddedilmesi üzerine iş bırakma kararı aldı. Şoförlere bazı muavinler de destek verdi, hükümetin mazotta ÖTV indirimine gitmesi çağrısında bulunuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yolcu otobüsü şoförleri iş bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmelerinde bir araya gelen ve farklı otobüs firmalarında görevli 150 şoför, zam taleplerini firma yetkililerine bildirdi.

        Firma yetkililerinin yaptığı toplantıdan zam kararı çıkmayınca şoförler iş bırakma kararı aldı. Şoförler terminalde toplanarak basın açıklaması yaptı. Şoförler adına konuşan İdris Hocaoğlu, zam taleplerinin karşılık görmemesinin çok üzücü olduğunu belirterek, zor durumda olan sektörün varlığını sürdürmesi için hükümetin mazotta ÖTV indirimine gitmesi çağrısında bulundu.

        "TALEBİMİZ KARŞILIKSIZ KALMIŞTIR"

        Firmaların da para kazanamadığını ve bu nedenle zam taleplerinin karşılık görmediğini dile getiren Hocaoğlu, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Çektiğimiz sıkıntıları esnaf büyüklerimize yansıttık, dile getirdik. Talebimiz karşılıksız kalmıştır. Bize sektörde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı, maliyet artışlarından dolayı, talebimizi karşılayamayacaklarını açıkladılar. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Bu saatten sonra çalışan arkadaşlar çalışacak, çalışmayan arkadaşlar farklı sektörlere yönelecektir.

        Talebimiz sefer başına 2 bin 400 TL civarıydı. Maalesef talebimiz karşılık görmedi. Onlar da haklı yönlerini anlatarak sektörün çektiği maliyet artışlarını bizlere anlatarak taleplerimizi karşılayamayacaklarını, bu durumun böyle devam edeceğini söylediler. Herhangi bir diyalog yolu açık değil, yani kapattılar.

        Farklı sektörlere yönelmek istiyoruz. Çünkü bu paraya geçimimiz olmuyor. Sıkıntı çekiyoruz. Artık bakacağız Allah herkese yardım etsin. Islak imza atan arkadaşlarımız 150 kişi kadar. Yanlış anlaşılma olmasın, inin, çalışmayın, sektörü zora sokun gibi bir talebimiz yoktur. Ama hükümetimize buradan şunu seslenmek istiyorum. Yani bu mazot fiyatını biraz düşürün.

        Bize bir muafiyet getirin yani, adamlar zam vermiyorsa onlar da zor durumdalar. Onlara da hak vermek lazım. Devlet büyüklerimiz bu işe bir çözüm bulsunlar. Bu sektöre özel bir ÖTV indirimi yapabilirler. Esnafa destek olurlarsa, esnafın kazancı artarsa haliyle bu da bize yansıyacaktır. Kazanamadıkları için haliyle bunu bize yansıtamıyorlar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #diyarbakır haberleri
        #şehirlerarası otobüs şoförü
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Yağmurların ortasında kurak İstanbul
        Yağmurların ortasında kurak İstanbul
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...