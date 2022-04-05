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Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı

Diyarbakır´da, hırsızlık şüphelilerinin kaçtığını görünce takibe alan ekibin zırhlı polis aracı ile yan yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i po
Zırhlı polis aracı kaza yaptı: 1'i polis 3 yaralı
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DHA

Kaza, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçla giden polis ekibi, 87'nci Sokak'ta şüphelilerin kaçtığını gördü. Şüphelileri takibe alan ekibin zırhlı aracı ile yan yoldan çıkan H.G. yönetimindeki 47 DD 232 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Zırhlı araç, yan yatarken, hafif ticari araç da yoldan çıkıp, boş arazide durdu.

Kazada zırhlı araçtaki 1 polis memuru ile hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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